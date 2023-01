Deutschlands Krisenstimmung verflüchtigt sich Noch mal Schwein gehabt

Tatsächlich ist es zurzeit eher ruhig an dieser Front. Der Speicherstand lag am Montag bei guten 85,9 Prozent. Und das am Ende des statistisch kältesten Monats im Jahr. Und selbst wenn die niedrigen Temperaturen in diesen Tagen einen Mehrverbrauch erwarten lassen, gilt die deutsche Versorgungslage als stabil – genauso wie die der Nachbarländer und auch die Bereitstellung von Gas über die Weltmärkte. Um gut ein Drittel liegt der Verbrauch von Gas in Deutschland unter dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021. Und die Chancen stehen gut, dass im April am Ende der Heizperiode die Speicher immer noch zu 60 bis 70 Prozent gefüllt sind. Die gesetzlich vorgeschriebenen 40 Prozent zu Beginn des Februars sind nicht mehr zu verfehlen. „In diesem Winter geht nichts mehr schief“, ist der derzeitig wichtigste Behördenchef Müller überzeugt.