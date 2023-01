Neuer Jahreswirtschaftsbericht Deutschland hat ein Standortproblem

Es kommt mit nicht so schlimm, wie im Herbst befürchtet, aber für Jubelrufe gibt es keinen Anlass. Die Wirtschaft wird laut neuer Regierungsprognose in diesem Jahr stagnieren – sogar leicht um 0,2 Prozent wachsen – und doch nicht tiefer in die Rezession abrutschen, wenn alles so läuft, wie es sich der Wirtschaftsminister im Jahreswirtschaftsbericht vorstellt. Doch der Krieg in der Ukraine eskaliert, die Kampfpanzer-Lieferungen des Westens sind ein untrügliches Zeichen dafür. Wie sehr das die deutsche Wirtschaft beeinträchtigen wird, ob es Teile von ihr im Gegenteil wegen neuer Rüstungsaufträge sogar beflügelt, ist ebenso unsicher wie die Entwicklung der Energiepreise, der Inflation insgesamt und der Konsumbereitschaft, der Investitionen und der Exporte.