Eine Familie im Ukraine-Krieg Das schönste Geschenk: Ein Video-Telefonat mit dem Vater an der Front

Zu Weihnachten hat Witalij sich selbst eine Aufgabe gestellt. Er will seinen Kameraden etwas ganz Besonderes kochen. „Jetzt sammle ich ihre Wünsche ein. Aber wir erwarten alle eine Zunahme des Beschusses in den kommenden Tagen. Also wird es vielleicht nichts mit dem Weihnachtsmenü“, erklärt der 33-Jährige. Vergangenes Jahr habe es ebenfalls nicht geklappt, berichtet er: „Wir waren im Norden, und unsere Einheit hat ununterbrochen Schützengräben ausgehoben.“ Dieses Jahr wollen sie am 24. Dezember feiern und dann noch ein bisschen aus alter Gewohnheit am 6. Januar. So wie früher, bevor Russland die Ukraine angriff. Der Krieg macht auch Weihnachten zum Politikum. Mit Russlands Orthodoxie, die den Krieg gegen die Ukraine unterstützt, ja regelrecht feiert, will die Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer so wenig Gemeinsamkeit wie möglich teilen.