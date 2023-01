Debatte um EU-Zulassung Plötzlich Insekten im Essen? Wohl kaum

Insekten im Essen? Für den westlich geprägten Gaumen schwer vorstellbar. Und dennoch: In der EU sind inzwischen (teilweise seit Jahren) vier verschiedene Insekten als Lebensmittel zugelassen: Mehlwurm, Wanderheuschrecke, Buffalowurm und Hausgrille. Seit Tagen kocht die Diskussion dazu im Internet hoch. Angeheizt wurde sie nicht wenig vom stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten, Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Dieser unterstellt auf Twitter wahlweise den Grünen, dass sie mittels Insekten in Lebensmitteln die landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland reduzieren wollten. An anderer Stelle sind es die Veganer, die, entgegen ihrer Prämisse, keine Tiere zu essen, damit tierisches Eiweiß zu sich nehmen wollten.