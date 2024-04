Überfüllte Notdienste, hohe Beiträge, Ärztemangel Wer ist schuld am kranken Gesundheitssystem?

Eltern, die mit einem fiebernden Kind lange in einer Notaufnahme warten, oder Kinder, die ihre Eltern in ein Pflegeheim geben müssen, wissen es aus leidvoller Erfahrung: Das deutsche Gesundheitswesen ist in einem schlechten Zustand, obwohl es so teuer ist und die Kassenbeiträge immer weiter steigen. Es wird schlicht zu viel Geld verbrannt, wie nun der Sachverständigenrat zeigt. Deutschland hat viele Ärzte und Pflegekräfte, setzt sie aber ineffizient ein und quält sie mit schlechter Digitalisierung. Zu viele Menschen werden mit Bagatellfällen in Kliniken behandelt, weil die ambulante Versorgung nicht mehr gut läuft – das Problem wird sich verschärfen. Viele Hausärzte gehen in den Ruhestand und finden keinen Nachfolger, weil Bürokratie und Budget junge Mediziner abschrecken.