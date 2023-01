Debatte um Wiedereinführung Wehrpflicht als Signal gegen Putin

Dass diese Aussage Wunschdenken entsprach, hätten deutsche Bürger und Politiker spätestens nach dem Angriff islamistischer Terroristen gegen die Vereinigten Staaten am 11. September 2001 begreifen sollen. In den USA dagegen verstand man die Bedeutung der Attacken. Daher war bald darauf auch die Bundeswehr am Krieg in Afghanistan gegen die Taliban beteiligt. Der damalige Verteidigungsminister Peter Struck erklärte: „Deutschlands Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt.“ Traurig, aber folgerichtig, starben dabei auch deutsche Soldaten, deutsche Offiziere gaben Feuerbefehl.