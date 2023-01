Zeit für Identifikation wird knapp So geben Sie jetzt noch Ihre Grundsteuererklärung in NRW ab

Die gute Nachricht zuerst: Es ist eigentlich alles gar nicht so wild. Die digitale Grundsteuererklärung, die bis zum 31. Januar 2023 erledigt sein muss und die viele Immobilieneigentümer seit Monaten vor sich herschieben, ist am Ende eine Sache von vielleicht 30 Minuten. So lange dauert es, seine Daten einzutippen – jedenfalls dann, wenn man alle nötigen Unterlagen beisammen hat und einfach nur ein Häuschen oder seine Wohnung anmelden möchte.