Olaf Scholz in Südamerika Freier Handel in unfreier Welt

Doch die Allianz, die Scholz im krisengebeutelten Südamerika schmieden möchte, ist nicht unbelastet. Freier Handel in unfreier Welt. Gerade Brasilien pflegt in der Gruppe der BRICS-Staaten, in der sich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zusammengeschlossen haben, enge Kontakte mit dem Kreml, was sich immer wieder auch bei Abstimmungen bei den Vereinten Nationen auswirkt. Für Mitte Februar kündigte zudem Südafrika ein gemeinsames Seemanöver mit Russland und China an – auch dies ein Zeichen, das sich diese großen Schwellenstaaten selbst vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges nicht unbedingt vom Westen einfangen lassen möchte. Die vernetzte Welt ist kompliziert. Und Scholz möchte mit seinem Aufschlag in Südamerika Pflöcke setzen – im Namen von Demokratie, Freiheit, Handel, Klimaschutz und Frieden. Denn der Bundeskanzler ist auch nach Südamerika gereist, um die Rohstoffabhängigkeit seines Landes auch von China zu reduzieren. Gerade Argentinien und Chile haben hohe Vorkommen an Lithium, das als Schlüsselmaterial für emissionsfreie Mobilität mit Elektrofahrzeugen gilt, weil es für den Bau von Batterien gebraucht wird.