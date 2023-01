„Ich bin ein Star“-Favoritencheck Wer die besten Chancen auf die Dschungekrone hat - und warum

Dramaturgie kommt aber nicht zwingend von Drama, jedenfalls nicht in seiner absehbaren, geskripteten Form. Die Publikumslieblinge dieser Staffel profitieren vielmehr von ihrer Unbedarftheit, ihrer Selbstironie, ihrer Bereitwilligkeit, eben nicht perfekt zu erscheinen. Djamila Rowe (55) etwa, die für viele nicht für mehr bekannt ist als eine 20 Jahre alt Pseudo-Affäre und ihrem immensen Widerwillen, optisch zu altern. Doch gerade weil sie sich selbst als Botox-Baustelle bezeichnet, an der immer was zu tun ist, sich so uneitel aber zugleich sensibel und warmherzig verhält, hat sie beste Chancen auf den Thron. Gleiches gilt für Gigi Birofio, Fernseh-Fummler, der seiner Profession „Reality-Star“ im Dschungel alle Ehre macht. Mit einfachen, aber treffenden Kandidatenanalysen wie „Die hat so ein CDU-Mann gevögelt und wurde so berühmt“ (über Djamila), oder „Er will auf jeden Fall ein Bild von sich zeigen, die Perfektion“ (über Lucas) gibt Gigi schlicht die Realität wider.