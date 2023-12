Ukraine-Krieg Weihnachten zwischen Frohsinn und Sorgen

Jeder Tag ist durchstrukturiert bei Yuliia Hondaruk. Morgens geht ihre siebenjährige Tochter Marharyta in die Erich Kästner Schule, lernt schreiben, rechnen und lesen und kommt am Nachmittag wieder nach Hause, dann wird gelernt, gespielt, gegessen. Was normal wirkt, ist es aber gar nicht, denn: Bis vor knapp zwei Jahren haben die 37-Jährige und ihre Tochter noch mitten in der Ukraine in Winnyzja gelebt, gemeinsam mit ihrer restlichen Familie. Und haben dort auch gemeinsam Weihnachten gefeiert – auf ukrainische Art.