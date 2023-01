Umstrittene Rentenreform in Frankreich Emmanuel Macrons letzte Chance

Analyse · Der französische Präsident Emmanuel Macron will als großer Gestalter in die Geschichte eingehen. Doch sein politisches Erbe entscheidet sich an der umstrittenen Rentenreform, deren Erfolg keineswegs garantiert ist.

29.01.2023, 19:11 Uhr

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (Archivbild). Foto: dpa/Aurelien Morissard