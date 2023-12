Deutscher Funktionär berichtet Wie Alkohol beim Darts helfen kann

Karsten Kuckhoff vom Deutschen Dart Verband (DDV) sieht im Konsum von alkoholischen Getränken auch Vorzüge für die sportliche Leistung. „Zum einen wirkt Alkohol in gewissen Maße indirekt leistungssteigernd. Es macht Spieler durch den Konsum nicht zu besseren Dartern, kann aber helfen, die Drucksituation und völlig normale Nervosität in den Griff zu bekommen. Das Zittern der Hand, das sich bei hohem Adrenalinpegel einstellen kann, wirkt in einer Präzisionssportart wie Dart natürlich besonders nachteilig“, sagte der Generalsekretär des Verbandes der Deutschen Presse-Agentur.