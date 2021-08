Mit Anchorman Jan Hofer : „RTL Direkt“ startet mit Annalena Baerbock als Premierengast

Köln Ab Montag startet das neue Format des Privatsenders RTL mit dem ehemaligen Tagesschau-Sprecher. Bei der Premiere gibt es dann gleich eine Kanzlerkandidatin als Gast.

Am kommenden Montag hat das neue Format „RTL Direkt“ des Privatsenders Premiere, das jeweils montags bis donnerstags um 22.15 Uhr in zeitlicher Konkurrenz zum ARD-Nachrichtenflaggschiff „Tagesthemen“ auf Sendung geht. Studiogast der Auftaktsendung ist die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, wie RTL bei Vorstellung des Formats am Donnerstag in Köln ankündigte.