Daily Soap bei RTL : Cathy Hummels übernimmt eine Gastrolle bei „Unter uns“

Cathy Hummels, Influencerin und Moderatorin, steht bei einem Fototermin in der Kulisse der RTL-Serie „Unter uns“. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Die 33-jährige Influencerin darf ab Mitte Oktober in der RTL-Serie „Unter uns“ eine Gastrolle übernehmen. Sie wird nicht das einzige neue Gesicht in der Schillerallee bleiben, verspricht der Sender.

Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels (33, „Kampf der Realitystars“) übernimmt eine Gastrolle in der RTL-Serie „Unter uns“. Ab Mitte Oktober werde die Frau von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels (32) zu einer „süßen Versuchung“ für den in Liebesdingen nicht gänzlich erfolgreichen Till Weigel (Constantin Lücke), erläuterte die zuständige Agentur am Donnerstag. Till bekomme bei der Suche nach einer Frau Unterstützung von seinem Sohn Noah, der einen Dating-Aufruf für den Vater starte. Auf diesen werde dann eine gewisse Bea Kienzle aufmerksam - der Rollenname von Cathy Hummels.