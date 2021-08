Kanzlerkandidaten-Rennen : Neue Umfrage sieht Scholz vor Baerbock und Laschet

Berlin Im direkten Duell der Kanzlerkandidaten liegt der SPD-Bewerber, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, weiter vorn. Besonders verheerend sind die Zahlen einer neuen Umfrage für Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet.

Der Kanzler oder die Kanzlerin wird in Deutschland nicht direkt gewählt, die Beliebtheit der Kandidaten kann aber das Wahlergebnis beeinflussen. Schon am vergangenen Wochenende hatte es mehrere Umfragen gegeben, wonach Scholz in der Wählergunst an der Konkurrenz vorbeigezogen ist. Mehr aktuelle Umfragewerte zur Bundestagswahl lesen Sie hier.