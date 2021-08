Netflix, Prime Video, Disney Plus : So teuer sind die drei größten Video-Streaming-Anbieter

Gängige Video-Streaming-Anbieter haben längst ihre Kurzwahltasten auf TV-Fernbedienungen errungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die Dienste haben in der Pandemie viele Abos generieren können. Prime Video wackelt am Thron von Netflix. Disney Plus mausert sich zum ernsthaften Konkurrenten. Ein Überblick.