ARD-Telenovelas : Zukunft von „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ weiter ungewiss

München Das Nachmittagsprogramm der ARD besteht vor allem auch aus den erfolgreichen Telenovelas. Doch wie es mit denen weitergeht ist hinsichtlich der Finanzierung ungewiss.

Strobl sagte auch, bestätigen könne sie die Einstellungen noch nicht. „Momentan sind wir in diversen Gesprächen. Natürlich sind die beiden täglichen Serien sowohl im klassischen Fernsehen als auch in der Mediathek sehr beliebt – und wir kennen die treue Fangemeinde. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir beides fortsetzen könnten.“

„Sturm der Liebe“ wird seit 2005 im Ersten ausgestrahlt, Sendeplatz ist werktags um 15.10 Uhr. In der Serie geht es um Liebe, Freundschaft, Macht und Intrigen an einem Fünf-Sterne-Hotel an einem fiktiven Ort in Oberbayern. Die Telenovela „Rote Rosen“ spielt in Lüneburg, Drehstart war im Jahr 2006. Die Serie läuft ebenfalls von Montag bis Freitag im Ersten, jeweils um 14.10 Uhr. In den Staffeln stehen Frauen über 40 und ihr Leben im Mittelpunkt.