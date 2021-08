„Wer stiehlt mir die Show?“ : Shirin David bricht sich bei Proben den Knöchel und moderiert weiter

Unterföhring Toughe Aktion: Ohne es zu wissen, moderiert Rapperin Shirin David mit gebrochenem Knöchel die ProSieben-Quizshow „Wer stiehlt mir die Show?“. Wie es dazu kam:

Rapperin Shirin David hat sich bei den Proben zu einer Fernsehshow den Knöchel gebrochen und dennoch ihren Auftritt durchgezogen. Das teilte ProSieben am Mittwoch mit. Zu Beginn der ProSieben-Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ moderierte die 26-Jährige von einem Quad aus: „Leider bin ich heute mit dem Quad einmal hingefallen und hab nun mir den Fuß verstaucht und werde hier heute deswegen nicht ganz so viel laufen können. Ist nicht schlimm, geht weiter. Jetzt zur Show.“ Die am Dienstagabend ausgestrahlte Show war aufgezeichnet. Aus dem Off sagte Joko Winterscheidt dann: „Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten und erst nach der Show im Krankenhaus rauskam: Ihr Knöchel war gebrochen. Sechs Wochen Gips. Das volle Programm.“ David setzte ihren Auftritt bis zum Ende fort.