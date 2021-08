Bekannt aus „Ein Colt für alle Fälle“ : Markie Post im Alter von 70 Jahren gestorben

New York Die meisten Fernsehzuschauer kennen sie aus Serien wie „Ein Colt für alle Fälle“ und „Harrys wundersames Strafgericht“: Jetzt ist die amerikanische Schauspielerin Markie Post im Alter von 70 Jahren gestorben.

Ihre Managerin Ellen Lubin Sanitsky erklärte, Post sei am Samstag nach einer jahrelangen Krebserkrankung in Los Angeles gestorben.

Post begann ihre Fernsehkarriere hinter der Kamera und gehörte zum Produktionsteam von Spielshows. Ihre erste Serienrolle hatte sie in der Action-Abenteuerserie „Ein Colt für alle Fälle“ an der Seite von Lee Majors, in der sie von 1982 bis 1985 die Kautionsagentin Terri Michaels spielte. Danach spielte sie von 1984 bis 1992 die Pflichtverteidigerin Christine Sullivan in „Harrys wundersames Strafgericht“, mit Harry Anderson als Richter Harry T. Stone in der Hauptrolle.