„Hunger nach Wissen“ Die Unicef-Fotos des Jahres treffen ins Herz

„Das Lächeln in ihren Gesichtern verrät einen Moment des Glücks. Es ist ein seltener Moment, umgeben von Zerstörung und Gewalt“, teilte die Hilfsorganisation der Vereinten Nationen am Donnerstag in Berlin mit. Das Foto zeige, was die beiden mit Kindern auf der ganzen Welt teilten: das Bedürfnis, sich friedlich und neugierig mit etwas beschäftigen zu dürfen, das ihnen Freude bereite.