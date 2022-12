Jahresrückblick Das ist 2022 alles passiert

Deutschland ist den Schrecken des Ukraine-Kriegs näher, als die meisten es sich eingestehen wollen: Die Flugzeit von Berlin nach Kiew ist kürzer als die nach Mallorca. Es verwundert nicht, dass in dieser bedrückenden Gesamtlage viele Menschen sorgenvoll in die Zukunft blicken. Zukunftsforscher Horst Opaschowski, der regelmäßig repräsentative Umfragen mit 1000 bis 2000 Befragten vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos in Auftrag gibt, konstatiert sogar, dass die Deutschen noch nie so starke Zukunftsängste gehabt hätten wie derzeit.