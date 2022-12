Kathedrale Notre-Dame Eine Wiedergeburt in Paris

Auch wenn bei dem Inferno niemand ums Leben kam, schockierte es doch die ganze Welt. Erst nach Stunden gelang es der Feuerwehr, die Flammen zu löschen und zumindest die Türme der Kathedrale zu retten – sie blieben unversehrt. „Kein anderes Monument hätte eine solche Emotion hervor gerufen“, sagt Georgelin in einem Video, das den Wiederaufbau zeigt. Durch eine beispiellose Spendenbereitschaft kamen mehr als 800 Millionen Euro von mehr als 340.000 Geberinnen und Gebern zusammen. Die Aktion NRW für Notre-Dame, die der damalige Ministerpräsident Armin Laschet zusammen mit der deutschen Unesco-Kommission 2019 ins Leben rief, sammelte rund eine halbe Million Euro. Das Geld soll vor allem zur Restaurierung von vier Fenstern aus dem Jahr 1965 dienen, die seit einigen Wochen in Köln gereinigt und überarbeitet werden. Im April könnten sie nun wieder in Notre-Dame eingesetzt werden – als kleines Zeichen der spektakulären Wiedergeburt der Kathedrale.