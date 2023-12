Trauer, Freude, Wut Die bewegendsten Momente des Jahres 2023

Friedensnobelpreis für inhaftierte Narges Mohammadi (10. Dezember)

Die iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi kämpft gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und fordert von ihrem Regime laustark Freiheit für alle. Für ihr Engagement erhielt sie im Dezember 2023 in Oslo den Friedensnobelpreis, doch ihr Stuhl bei der Verleihung blieb her. Die mehrfach inhaftierte Aktivistin sitzt seit November 2021 erneut wegen „Propaganda gegen den Staat“ in Haft. Ihre Kinder Kiana und Ali Rahmani nahmen den Preis ihrer Mutter entgegen und hielten die von ihr verfasste Rede, in der sie an die internationale Gemeinschaft appellierte, sich stärker für Menschenrechte einzusetzen.