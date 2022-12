Grillen, Möhren-Lametta, Nüsse – was für ein Festmahl. Nicht nur wir Menschen freuen uns über Überraschungen zu Weihnachten. In London, Hannover, Edinburgh oder Schönbrunn packten Kapuzineräffchen kleine Päckchen aus und Schweine steckten ihren Rüssel tief in Weihnachtstüten.