Jahresrückblick Google – Das wurde in NRW 2023 am häufigsten gesucht

Das Jahr 2023 hat auch die Menschen in NRW sehr bewegt. Wir haben hier eine Übersicht darüber, was die Menschen laut Google in diesem Jahr besonders interessiert hat.

Platz 1: Krieg in Israel und Gaza

Die Menschen aus NRW haben sich 2023 vor allem für den Krieg in Israel und Gaza interessiert. Seit dem 7. Oktober herrscht dort Krieg. Es gibt Tote, Verletzte und Geiseln. Alles aktuellen Infos finden Sie in unterem Newsblog.