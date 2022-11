Fotos Das waren die bewegendsten Momente 2022

Abschiednehmen - Das Berggorillaweibchen Ndakasis stirbt in den Armen ihres Pflegers Andre Bauma. 13 Jahre zuvor fanden Wächter des Virunga-Nationalparks im Ost-Kongo das damals zwei Monate alte Gorilla-Baby Ndakasi, das sich verzweifelt an seine von Wilderern getötete Mutter geklammert hatte. Sie kam in ein Waisenhaus für Gorillas. Bauma kümmerte sich um Ndakasi, spielte und kuschelte mir ihr. Mit diesem Foto gewann Brent Stirton den Preis in der Kategorie “Photojournalism” des „Wildlife Photographer of the Year 2022“.