Sport statt bingen? Netflix bietet künftig Fitness-Kurse für Zuhause an

Am Freitag, 30. Dezember 2022, nimmt Netflix Videos von Nike Training Club in sein Programm auf. Dann erscheint der erste Teil auf der Plattform, im Laufe des Jahres 2023 soll ein zweiter Teil mit weiteren Videos folgen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest. Insgesamt sollen jedoch rund 30 Stunden an Trainingseinheiten veröffentlicht werden.