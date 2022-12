Pro und Contra Soll der Weihnachtsbaum erst Heiligabend stehen?

Ich kenne Familien, in denen schmückt – so zumindest die offizielle Version – das Christkind persönlich an Heiligabend den Weihnachtsbaum (allerdings muss ein Elternteil zu Hause sein und ihm die Tür öffnen). Ganz so war es in meiner Kindheit nicht, aber dass der Baum erst am 24. Dezember aufgestellt wird, habe ich erst Jahre später infrage gestellt. Welche Verschwendung!