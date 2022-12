„Bachelor in Paradise“ Das große Finale steht an - wer ist noch zusammen?

Die neue Folge von „Bachelor in Paradise“ beginnt mit einem Geständnis von Shakiras Seite, die vor Mimi offen zugibt, sich mit Danilo in der Dusche vergnügt zu haben. Doch dann bleibt gar nicht viel Zeit für Gossip, denn eine neue Dame erobert das Haus und die Herzen der Männer im Sturm: Die 30-jährige Lydia kommt in die Villa, die im letzten Jahr um den Schweizer Bachelor gekämpft und dort auch gleich mit ihm geschlafen hatte. Im Finale wurde sie dann aber doch rausgeworfen. Max, der ja eigentlich mit Jade zusammen ist, fährt voll auf Lydia ab und nennt sie nur noch „Fuego“. Jade macht sich zwar ihre Gedanken, versucht aber locker zu bleiben und nicht in die Rolle der eifersüchtigen Freundin abzudriften. Auch dann nicht, als Lydia sich Max als Begleitung für ihr Date aussucht. Sie zerbricht sich zwar vor den Mädels den Kopf und ist sich der Tatsache bewusst, dass Max sehr triebgesteuert ist, vertraut aber auf ihn und deren Bindung. Als die beiden dann vom Date zurückkommen, grapscht Max Lydia an die Brüste, was einige Kandidaten im Haus merkwürdig und geschmacklos finden. Als Jade dazukommt und wissen will, wie das Date war, muss Danilo rachsüchtig schmunzeln. Sie findet das respektlos und ist sichtlich verletzt, möchte sich das allerdings nicht anmerken lassen. Als sie sich dann abends in ihr Bett verkriecht, bittet sie Jana-Maria, einmal nach den beiden zu sehen. Die stolziert ins Zimmer, öffnet die Türen im Bad und findet Max und Lydia gut beschäftigt in der Dusche wieder. Als Jade davon erfährt, stürmt sie wütend los, schreit Max verletzt an und packt dann sofort ihre Koffer und geht. Max erfährt erst am nächsten Morgen davon, will aber erst mal keine Schuld bei sich sehen. Er habe klar kommuniziert. Lydia will sich ebenfalls keiner Schuld bewusst sein. Doch Max kommt nach den Kommentaren der Anderen ins Grübeln, das ist ihm anzusehen.