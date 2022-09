Phänomen wiederholt sich nach genau zwei Jahren : Wieder stranden Wale in Massen in Tasmanien

Einer der mehr als ein Dutzend toten Pottwale, die auf King Island angeschwemmt wurden. Foto: dpa/Supplied

Hobart Forscher und Experten sind ratlos und haben keine Erklärung für das Phänomen: Genau zwei Jahre nach einer dramatischen Massenstrandung von Grindwalen in Tasmanien sind in der gleichen Bucht erneut zahlreiche Meeressäuger an Land gespült worden.

Die Tiere wurden am Mittwoch in der flachen Macquarie-Bucht im Westen der australischen Insel entdeckt. Um wie viele Tiere es sich genau handelt und ob sie noch am Leben sind, war nach Angaben der australischen Nachrichtenagentur AAP noch unklar.

Im September 2020 waren in der gleichen Region Hunderte Wale gestrandet und viele verendeten. Insgesamt hatten sich damals rund 470 Grindwale in die abgelegene Bucht verirrt. Es war die größte bekannte Massenstrandung in der Geschichte Australiens. Bei einer aufwendigen Rettungsaktion konnten nur 111 Tiere gerettet werden.

Erst am Montag waren nördlich von Tasmanien mehr als ein Dutzend tote Pottwale an Land gespült worden. Die 14 Kadaver wurden auf King Island entdeckt, einer Insel zwischen Tasmanien und dem australischen Festland. Meeresbiologen und Veterinäre sollten die Todesumstände untersuchen.

