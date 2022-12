Kirche in Mönchengladbach Die Gottesdienste finden an Weihnachten statt

Nachdem zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie nur mit Einschränkungen gemeinsam in den Kirchen gefeiert werden konnte, gibt es in der Vitusstadt 2022 wieder ein umfassendes Gottesdienst-Programm an den Weihnachtsfeiertagen. Auch das traditionelle ökumenische Weihnachtsliedersingen an Heiligabend um 24 Uhr auf dem Rheydter Marktplatz vor der Hauptkirche wird wieder stattfinden. Eine Übersicht über die Gottesdienste in Mönchengladbach an Weihnachten.