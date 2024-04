Bohrarbeiten am Deich Elf Menschen bei Gasaustritt in Ostfriesland verletzt

Durch plötzlich austretendes Gas sind bei Bohrarbeiten in dem ostfriesischen Dorf Krummhörn-Rysum in Niedersachsen elf Menschen verletzt worden, darunter sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr. Zu dem Gasaustritt kam es am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten einer Baufirma, wie ein Sprecher der Gemeinde am Freitag mitteilte. Die Verletzten, die über die Luft Kontakt mit dem Gasgemisch hatten, wurden im Laufe des Einsatzes zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.