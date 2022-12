Siegerbild Unicef-Foto des Jahres 2022 zeigt zerstörte Schule in Äthiopien

Das Bild zweier lesender Kinder in der zerstörten Bibliothek einer Grundschule in der äthiopischen Region Tigray ist Unicef-Foto des Jahres. Das Bild stammt von dem argentinischen Fotografen Eduardo Soteras. Das diesjährige Siegerbild demonstriere eindrucksvoll, wie stark Neugier und Zuversicht von Kindern auch unter widrigsten Umständen seien, erklärte Unicef Deutschland anlässlich der Verleihung des Preises am Donnerstag in Berlin.