Alexander Straßner : Extremismusforscher sieht Parallele zwischen Klimaschützern und RAF

Osnabrück Die Klimabewegung trägt in Teilen Züge einer Sekte und erhebt einen absoluten Wahrheitsanspruch. So zumindest sieht es der Extremismusforscher Alexander Straßner und zieht Parallelen zwischen der Entstehungsgeschichte der Terrororganisation RAF und der Radikalisierung einiger Klimaaktivisten.

Jüngste Blockaden von Straßen und Kohlekraftwerken erinnerten ihn „frappierend an die ersten RAF-Mitglieder, die in die Illegalität gegangen sind“, sagte der Politikwissenschaftler der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Sie waren wie die Klimaaktivisten heute überzeugt: Wer nicht mitzieht, den müssen wir zwingen.“

Straßner, der als Professor an der Universität Regensburg lehrt, sagte, die Bewegung trage in Teilen Züge einer Sekte und erhebe einen absoluten Wahrheitsanspruch. „Die Aktivisten behaupten von sich selbst, für eine ganze Generation zu sprechen. So diskriminieren sie systematisch andere Meinungen, und auch das ist ein Kennzeichen einer Radikalisierung“, führte der Wissenschaftler aus. Genau diese Argumentationslinien habe die RAF in den 1970er Jahren verfolgt, sagte Straßner.