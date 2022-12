Wintersonnenwende am 21. Dezember Kürzester Tag des Jahres vorbei – ab jetzt wird es wieder heller

Der 21. Dezember ist jedes Jahr der kürzeste Tag und die längste Nacht und gleichzeitig auch der kalendarische Winteranfang. In Düsseldorf zeigte sich die Sonne gerade einmal sieben Stunden und 51 Minuten – von 8.34 Uhr Sonnenaufgang bis zum -untergang um 16.26 Uhr. Das bedeutet aber auch: Ab dem 22. Dezember werden die Tage wieder länger und damit auch heller. Jeden Tag gibt es schrittweise einige Sekunden mehr Sonne am Tag, Ende Januar sind es schon wieder knapp neun Stunden. Es dauert also noch ein bisschen bis man wirklich merkt, dass es wieder heller wird, dennoch ist es ein Lichtblick für alle, die das dunkle, kalte und trübe Wetter satt haben.