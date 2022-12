Vermögensverteilung 2022 Die feudalistische Welt der Superreichen

Aber: „Bei den marktfähigen Vermögen gibt es eine große Ungleichheit in Deutschland“, sagt der Sozialwissenschaftler Johannes König vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Als marktfähig gilt all das, was man in absehbarer Zeit zu Geld machen kann: Immobilien, Aktien, sonstige Wertgegenstände.