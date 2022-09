Streaming-Tipps : Diese Serien sollten Paare im Herbst schauen

Düsseldorf Der Herbst ist bereits eingeläutet und mit jedem Tag wird es kälter und ungemütlicher. Genug Gelegenheit also, um mal wieder eine neue Serie mit dem Partner oder der Partnerin zu binge-watchen. Ein paar Tipps haben wir hier für Sie aufgelistet.

Ob Drama, Komödie oder Horror - es gibt unzählige Genres mit unzähligen Serien, die sich für einen gemeinsamen Abend zu zweit auf der Couch lohnen würden. Und die Streaming-Plattformen bieten tausende Möglichkeiten der Abendunterhaltung auf dem Smart-TV. Bei einem so großen Angebot stellt sich mal wieder die Frage: Was schauen wir uns an?

Folgen Sie entweder den Geschichten eines charmanten und cleveren, aber dennoch chaotischen Detectives aus dem 99. Revier in Brooklyn, der mit seinen Kollegen aufregende Fälle löst? Vielleicht sind die furchteinflößenden Grusel-Gestalten in „American Horror Story“ oder die Geschwister „Bridgerton“, die sich in der Londoner High-Society des frühen 19. Jahrhundert durchsetzen müssen, eher etwas für sie? Sind Sie nach dem Tod der Queen eher an der Geschichte der britischen Royals oder an der des Meisterdiebs Assane Diop, dessen Inspiration bei Maurice Leblancs Romanfigur Arsène Lupin liegt, interessiert? Welche Serie sich für Sie lohnen könnte und was Sie im Herbst mit ihrem Partner streamen könnten, sehen Sie in der Infostrecke.