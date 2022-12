Datum, Bedeutung und Bräuche Chanukka 2022 – Das feiern Juden beim Lichterfest

Kerzen und Lichter sind in der dunklen Jahreszeit, wenn für Christen die Vorweihnachtszeit beginnt, besonders viel zu sehen und bekommen besondere Bedeutung. Lichter spielen aber auch für Juden immer um November und Dezember herum eine besondere Rolle. Denn alljährlich am 25. Kislew, dem dritten Monat im jüdischen Kalender, beginnt das acht Tage dauernde Tempelweihfest Chanukka. Was dieses Fest für Juden heute und in der Vergangenheit bedeutet, wie man es feiert, an was es erinnert und weitere Fragen klären wir hier.