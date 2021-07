Hochwasser-Karte : Diese Orte in NRW und Rheinland-Pfalz wurden besonders schwer getroffen

Interaktiv Düsseldorf Die Starkregenfälle und das anschließende Hochwasser haben in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Verwüstungen angerichtet. Unsere Karte zeigt, in welchen Kommunen die Lage besonders angespannt war.

Da wären zum Beispiel Erftstadt und das zu Wassenberg gehörde Örtchen Ophoven im Kreis Heinsberg. In Erftstadt sorgten Starkregen und Überschwemmungen der Erft für eine schlimme Unterspülung im Ortsteil Blessem. Ein riesiger Krater bildete sich am Ortsrand. Einige Häuser wurden weggerissen. Außerdem wurde die Bundesstraße 265 überflutet. Innerhalb von nur wenigen Minuten stieg das Wasser hier bis über die Höhe der Autodächer. In Ophoven brach nach langem Zittern ein Damm der Rur. Der Ort wurde in weiten Teilen überschwemmt.

An der Ruhr blieb die große Katastrophe aus, doch auch hier wurden Rekord-Hochwasser gemessen. So sei etwa bei Hattingen am Donnerstagmittag mit 1450 Kubikmetern Wasser pro Sekunde etwa 20 Mal soviel Wasser durchgeflossen wie im langjährigen Mittel, sagte ein Sprecher des Ruhrverbandes. So ein Hochwasser habe es mindestens seit 1960 nicht gegeben. In der Folge trat die Ruhr an vielen Stellen über die Ufer getreten. In Hattingen wurden mehrere Häuser geräumt, zahlreiche Straßen sind nicht mehr befahrbar. In Mülheim an der Ruhr wurde ein Altenheim vorsichtshalber geräumt. Das Gesundheitsamt der Stadt forderte die Menschen zudem kurzzeitig auf, Trinkwasser sicherheitshalber abzukochen.