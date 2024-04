Salzhemmendorf Drei Menschen sterben bei schwerem Unfall in Niedersachsen

Auch in Nordrhein-Westfalen gab es einen tödlichen Unfall: Bei einem Crash mit zwei Autos und einem Motorrad ist in der Nähe von Paderborn ein Mensch gestorben. Fünf Menschen wurden verletzt, wie die Polizei im nordrhein-westfälischen Höxter am Samstagabend mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Samstagnachmittag im Ort Nieheim.