Europa-Park Neue Achterbahn bei Testfahrt hängengeblieben

Jürgen (l) und Roland Mack (M), geschäftsführende Gesellschafter des Europa-Park, stehen neben Moderator Ingo Dubinski (r) auf einer Bühne. Die Achterbahn «Voltron Nevera powered by Rimac», so der komplette Name, steht im neu errichteten kroatischen Themenbereich. (Archiv)

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth