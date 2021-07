In Köln sind zwei Menschen tot in ihren mit Wasser vollgelaufenen Kellern entdeckt worden. Die Feuerwehr habe die tote Frau sowie den toten Mann am späten Mittwochabend bei Einsätzen gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Durch die extremen Regenmengen steigt auch der Pegel des Rheins derzeit stark an. Aktuelle Entwicklungen gibt es in unserem Liveblog.