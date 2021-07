Mit 90 Jahren : Zirkus-Legende Siemoneit-Barum gestorben

Einbeck Der ehemalige Zirkusdirektor Gerd Siemoneit-Barum ist im Alter von 90 Jahren gestorben. 2008 zog er sich nach mehr als 60 Jahren aus der Manege zurück.

Der frühere Raubtier-Trainer aus dem niedersächsischen Einbeck sei in der Nacht zum Dienstag - nach einem im Frühjahr 2020 erlittenen Schlaganfall - friedlich eingeschlafen, wie das Management der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. „Wir haben ihn bis zum Schluss zuhause gepflegt. Er war so unglaublich stark und meine Mutter so tapfer. Der Verlust ist kaum in Worte zu fassen“, sagte Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum. Die 43 Jahre alte Tochter war wieder zu den Eltern nach Einbeck gezogen, um diese zu unterstützen.