Wupperverband : Drei Talsperren liefern Trinkwasser

Wermelskirchen 47 Millionen Kubikmeter Wasser stehen für die etwa 900.000 Menschen im Wuppergebiet zur Verfügung. Hier wird Trinkwasser zu einem Großteil aus Trinkwasser-Talsperren gewonnen.

Grundwasser ist eine Variante der Trinkwassergewinnung. Laut Bundesumweltministerium wird mehr als 70 Prozent des Trinkwassers in Deutschland aus Grundwasser gewonnen, heißt es zum Tag des Wassers am Dienstag. Im Wuppergebiet wird Trinkwasser allerdings zu einem Großteil aus Trinkwasser-Talsperren gewonnen. Der Wupperverband betreibt insgesamt 14 Talsperren, drei davon sind Trinkwasser-Talsperren: die Große Dhünn-Talsperre zwischen Wermelskirchen / Kürten / Odenthal (in Betrieb genommen 1987), die Kerspe-Talsperre (1913) in Kierspe/ Wipperfürth und die Herbringhauser Talsperre (1901) in Wuppertal.