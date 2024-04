Launch-Coaster „Voltron Nevera“ Viermal auf bis zu 90 Sachen – neue Achterbahn im Europa-Park

Die „Voltron Nevera powered by Rimac“ – so der komplette Name – ist die 14. Achterbahn im Europa-Park Rust. Sie soll dem Hersteller zufolge rund 20.000 Menschen am Tag befördern können, drei bis vier Züge sollen parallel auf der Strecke unterwegs sein können. Die Betreiber des Europa-Parks rechnen mit einem starken Ansturm auf die neue Attraktion.