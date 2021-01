Wer ist schuld am Impfstopp? : Impfangebot für alle bis 21. September

Düsseldorf Um bis Herbst alle Bürger zu erreichen, müssten aber mehr Vakzine zugelassen werden, so die Kanzlerin. Die Folgen der Lieferpanne weiten sich aus: Ab 8. Februar können nur noch 70.000 NRW-Bürger pro Woche immunisiert werden.

Zugleich weiten sich die Folgen der Lieferpanne des Herstellers Biontech aus: Nun müssen die Impfzentren in Nordrhein-Westfalen nach der Verspätung beim Start auch noch ihr Angebot einschränken, wie die Kassenärztlichen Vereinigungen erklärten. Pro Woche würden in NRW jetzt nur 70.000 Impfungen angeboten, räumte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ein. Ursprünglich waren 85.000 geplant. Die Impfzentren nehmen ihre Arbeit erst am 8. Februar auf; Impfungen in Krankenhäusern und Altenheimen werden in der kommenden Woche gestoppt. Das führe zu Verunsicherung, kritisierten Krankenhaus- und Seniorenverbände.