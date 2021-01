Corona-Pandemie in NRW : Impfstopp verunsichert Senioren – Geduld bei Terminvergabe gefragt

Düsseldorf Bei der Montag startenden Terminvergabe für die Corona-Impfungen haben die Kassenärztlichen Vereinigungen die über 80-Jährigen in NRW um Geduld gebeten. Die Lieferverzögerungen bei Biontech verunsichern viele Senioren.

Zu Beginn werde ein sehr hohes Anruferaufkommen erwartet, teilten die Organisationen am Donnerstag in Düsseldorf in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir bei der Terminvergabe - sowohl online als auch telefonisch - mit Problemen rechnen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), Dirk Spelmeyer. „Jeder Impfwillige wird drankommen, aber es ist Geduld gefragt - zumindest so lange, bis mehr Impfstoff vorhanden ist.“