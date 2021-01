Corona-Schutzimpfung in Düsseldorf : Das steht in den Impfbriefen für Senioren

Vier Schreiben liegen dem Umschlag bei. Foto: Verena Kensbock

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf hat am Donnerstag etwa 38.000 Infoschreiben an alle Über-80-Jährigen verschickt. Wir konnten vorab einen Blick auf die Unterlagen werfen und fassen die wichtigsten Informationen zusammen.

Die Stadt hat am Donnerstag die Informationsbriefe an alle Über-80-Jährigen verschickt, die ab Montag Termine im Impfzentrum vereinbaren können. Wir fassen zusammen, was in den vier beiligenden Schreiben steht.

Anschreiben Jedem Brief liegt ein Anschreiben bei, unterzeichnet von Oberbürgermeister Stephan Keller. Hier stellt er noch einmal klar, dass die Impfung freiwillig ist und keine Pflicht dazu besteht. Dennoch richtet er einen Appell an die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer über 80: „Durch die Möglichkeit der Impfung können wir nun die berechtigte Hoffnung haben, das Virus zu besiegen und langfristig wieder Normalität einkehren zu lassen. Daher meine Bitte: Lassen Sie sich impfen!“

Terminvereinbarung Zu den Abläufen liegt ein Schreiben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bei. Demnach können ab dem 25. Januar unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 116117, täglich von 8 bis 22 Uhr, oder online unter www.116117.de Termine im Impfzentrum vereinbart werden. Bei der Hotline sei wegen der großen Nachfrage mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Das Impfzentrum soll am 8. Februar in Betrieb gehen. Ohne Termin soll sich niemand auf den Weg dorthin machen, denn die Impfdosen seien genau kalkuliert.

Anmeldung im Impfzentrum Vor Ort wird noch einmal geprüft, ob die Personen impfberechtigt sind. Dafür müssen die Senioren ihren Personalausweis, die Terminbestätigung und den Impfpass mitbringen. In den Impfzentren gilt zudem Maskenpflicht.

Anfahrt Die Impfungen finden im Impfzentrum in der Arena in Stockum statt. Das Gebäude ist barrierefrei. Wer nicht eigenständig dorthin kommen kann, kann die Kosten für eine Taxifahrt zum Impfzentrum von der Krankenkasse erstatten lassen. Dafür brauchen die Betroffenen eine Bescheinigung vom Hausarzt. Kann der Arzt keine vollständige Erstattung bescheinigen, können die Senioren einen Gutschein für einen Taxikosten-Zuschuss bei der Stadt beantragen. Dafür liegt ein Antwortschreiben bei, die Gutscheine kommen per Post. Die Höhe der Gutscheine richtet sich nach der Entfernung zum Impfzentrum und beträgt 10 oder 20 Euro. Diese sind bei der Düsseldorfer Taxi e.G., Rhein Taxi und Taxi Norman einlösbar.

Erste Impfung Die Spritze wird in einem abgeschirmten Bereich von medizinischem Personal in den Oberarm verabreicht. Die Einstichstelle wird mit einem Pflaster abgedeckt. Die Impfung wird zudem in den Impfpass eingetragen. Danach sollen die Geimpften zur Nachbeobachtung etwa 30 Minuten in einem separaten Raum warten. Wer sich unwohl fühlt oder eine allergische Reaktion zeigt, kann sofort behandelt werden.

Zweite Impfung Damit die Impfung ihre volle Wirksamkeit entfaltet, braucht es eine zweite Spritze. Bereits bei der Terminvergabe bekommen die Personen darum zwei Termine im Abstand von etwa drei Wochen. Auch der zweite Termin findet unter denselben Bedingungen im Impfzentrum statt.

Zuhause impfen Wer das Impfzentrum gar nicht besuchen kann, hat die Möglichkeit, zuhause geimpft zu werden. Allerdings müssen die Personen noch Geduld haben, bis ein geeigneter Impfstoff zur Verfügung steht, so Laumann. Das Mittel von Biontech sei zwar wirkungsvoll, könne aber nicht von Haus zu Haus transportiert werden. Hier müsse man die Zulassung weniger empfindlicher Impfstoffe abwarten. Diese könnten dann auch von Hausärzten verimpft werden.