Distanzunterricht in NRW : Digitale Lernplattform Logineo verfügt jetzt über Videokonferenztechnik

Eine Schülerin nimmt am Computer am Distanzunterricht teil (Symbolfoto). Foto: dpa/Ulrich Perrey

Düsseldorf Die vom Land Nordrhein-Westfalen betriebene digitale Lernplattform Logineo gibt es ab sofort auch mit Videokonferenztechnik. Die Grünen haben jedoch Datenschutzbedenken.

Die Funktion könne von den Schulen über www.logineo.nrw.de freigeschaltet werden, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf an. Eine Erstanmeldung für Logineo sei über dieselbe Adresse möglich. Lehrkräfte hätten damit die Möglichkeit, ihre Schüler zu Videokonferenzen einzuladen, in direktem Austausch Unterrichtsinhalte zu vermitteln und zu diskutieren sowie Aufgaben zu besprechen oder Fragen zu beantworten. Auch Bildschirmpräsentationen könnten darüber geteilt werden.