„Vollwertige Abschlüsse ermöglichen“ : NRW hält trotz Corona-Pandemie an Abitur 2021 fest

Schüler bei einer Abitur-Prüfung (Archivfoto). Foto: dpa/Felix Kästle

Düsseldorf/Berlin Nordrhein-Westfalen hält trotz der Corona-Krise auch in diesem Schuljahr an Abschlussprüfungen fest. Das Ziel seien „vollwertige Abschlüsse, die ohne Abstriche in ganz Deutschland anerkannt werden“.

Das stellte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag nach einer entsprechenden Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) fest. Es bleibe das Ziel der Landesregierung und aller Bundesländer, den Schülern am Ende ihrer Schulzeit „vollwertige Abschlüsse auf der Basis von Prüfungen zu ermöglichen, die ohne Abstriche in ganz Deutschland anerkannt werden“, unterstrich die FDP-Politikerin. „Das gilt sowohl für das Abitur als auch die mittleren Schulabschlüsse.“

In Nordrhein-Westfalen bleiben die Schulen weiterhin für eine Notbetreuung von Schülern der Klassen eins bis sechs geöffnet. Mit Stand 13. Januar hätten 4,7 Prozent aller rund 2,5 Millionen Schüler das Angebot angenommen, sagte Gebauer. In den Grundschulen würden gut zehn Prozent der Schüler betreut und in den Förderschulen rund sieben Prozent. In allen anderen Schulen liege der Anteil unter einem Prozent.

Ein Bündnis aus Lehrkräften, Schulleitungen, Eltern und Schülern bekräftigte vor wenigen Tagen in einem Offenen Brief seine Kritik an Krisenmanagement und Kommunikation der Landesregierung. Sie forderten einen Krisenstab im Schulministerium für vorausschauendere Planungen nach landesweiten Leitlinien.

Zum Forderungskatalog des Bündnisses, zu dem unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, mehrere Elternverbände und die Landesschülervertretung zählen, gehören: FFP2-Masken für Lehrer und besonders schutzbedürftige Schüler, umfassende Tests, mehr Trennwände und Filtergeräte bei Präsenzunterricht sowie Anpassung der Klassenarbeiten und Prüfungsbedingungen an die besondere Situation.

„Den Abiturienten 2021 muss die Unsicherheit bezüglich einer nicht ausreichenden Unterrichtsvorbereitung genommen werden“, heißt es in dem Brief. Das Bündnis kritisierte, bislang seien ihre Verbesserungsvorschläge im Wesentlichen an einer „Verwaltungsmauer“ abgeprallt.

(mba/dpa)